Власти Подмосковья заявили об эффективности системы видеонаблюдения «Безопасный регион»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил об эффективности системы видеонаблюдения «Безопасный регион».

«Там, где мы устанавливаем видеонаблюдение вместе с профессионалами из правоохранительных органов, мы видим радикальное снижение преступности. Прежде чем инвестировать в неё миллиарды рублей, мы посмотрели на эффективность. Сегодня все самые сложные места, в том числе дворы, мы ставим под видеонаблюдение», — сказал глава региона в эфире телеканала «360».

По его словам, программу по обеспечению безопасности населения продолжат развивать.

Также Подмосковье тесно сотрудничает с властями Москвы по вопросам безопасности.

«Мы — одна территория, мы — мегаполис. И здесь мы стараемся не отставать и постоянно внедряем в том числе и совместные проекты по обмену данными. Это всё имеет принципиально важное значение», — заключил он.

Ранее председатель заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский рассказал, что порядка 100 тыс. видеокамер будут работать на улицах города к 2024 году.