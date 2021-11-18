Председатель заксобрания Петербурга Бельский рассказал о создании системы видеонаблюдения в городе

Короткая ссылка
Председатель заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский рассказал, что порядка 100 тыс. видеокамер будут работать на улицах города к 2024 году.
Председатель заксобрания Петербурга Бельский рассказал о создании системы видеонаблюдения в городе
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что камеры будут входить в единую систему видеонаблюдения.

«У нас же преступления происходят не только на дорогах. Мы стремимся к тому, чтобы снизить число правонарушений в целом по городу. Какие-то нарушения будет невозможно искоренить до конца. Но понизить их процент можно будет, это абсолютно точно. Когда мы говорим о безопасном городе, то понимаем, что видеонаблюдение — это один из самых эффективных механизмов для поиска преступников. Мы знаем, что полиция достаточно результативно пользуется этими камерами. Считаю, что нужно будет объединить всю систему, чтобы эффективно заниматься профилактикой», — сказал Бельский.

Ранее соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить