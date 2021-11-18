Председатель заксобрания Петербурга Бельский рассказал о создании системы видеонаблюдения в городе

Председатель заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский рассказал, что порядка 100 тыс. видеокамер будут работать на улицах города к 2024 году.

В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что камеры будут входить в единую систему видеонаблюдения.

«У нас же преступления происходят не только на дорогах. Мы стремимся к тому, чтобы снизить число правонарушений в целом по городу. Какие-то нарушения будет невозможно искоренить до конца. Но понизить их процент можно будет, это абсолютно точно. Когда мы говорим о безопасном городе, то понимаем, что видеонаблюдение — это один из самых эффективных механизмов для поиска преступников. Мы знаем, что полиция достаточно результативно пользуется этими камерами. Считаю, что нужно будет объединить всю систему, чтобы эффективно заниматься профилактикой», — сказал Бельский.

Ранее соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.