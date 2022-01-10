Власти Подмосковья рассказали о задачах на 2022 год

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о задачах региона на 2022 год.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как подчеркнул глава Подмосковья, ключевая задача с прошлого года не изменилась.

«Состоит она в том, чтобы обеспечивать перемены, реагировать на вызовы, которые в нашей жизни происходят: в разные сезоны, в разных муниципалитетах, на территориях», — напомнил он.

По его словам, одна из задач — максимально эффективно реализовывать президентские программы.

Воробьёв также отметил, что власти не должны тратить время на раскачку после праздников.

«Нужно с первого дня взять наш регулярный темп, чтобы в конце года не кусать локти и не видеть красные зоны тех государственных и муниципальных программ, за которые мы с вами отвечаем», — цитирует губернатора «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Московской области выполнили 97% плана по социальной газификации на 2021 год.