В Подмосковье выполнили 97% плана по социальной газификации на 2021 год

В Московской области выполнили 97% плана по социальной газификации на 2021 год.

Об этом сообщает «Радио 1».

«За полтора года мы запланировали провести газ в 115 тыс. домов, где живут 300 тыс. человек. В 2021 году к 14 тыс. домов подведён газ в 1083 населённых пунктах. Это 97% от плана на этот год», — заявил губернатор Андрей Воробьёв во время встречи с журналистами региональных СМИ.

По его словам, охвачено 35 тыс. жителей.

Как отметил Воробьёв, поступило свыше 90 тыс. заявок на договоры, заключено более 13,3 тыс. комплексных договоров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области 13 тыс. домов получили топливо по программе «Социальная газификация». Юбилейный пуск состоялся в деревне Шарапово городского округа Чехов.