В МГУ сообщили, что не могут связаться со студенткой Тепляковой или её семьёй с 24 декабря

Факультет психологии МГУ имени Ломоносова не может связаться с девятилетней студенткой Алисой Тепляковой и её законными представителями с 24 декабря.

Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба факультета.

«С 24 декабря 2021 года по настоящее время все на сдаче зачётов и экзаменов. На данный момент факультетом психологии выясняются причины отсутствия Тепляковой Алисы Евгеньевны на экзаменах и зачётах», — заявили в университете.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова учтёт мнение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Асмолова, рекомендовавшего приостановить обучение в МГУ девятилетней студентки Алисы Тепляковой.

В конце декабря появилась информация, что отец Тепляковой напал на заведующего кафедрой.

Позднее родители девочки рассказали RT о произошедшем в здании факультета психологии.