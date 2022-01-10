В МГУ сообщили, что не могут связаться со студенткой Тепляковой или её семьёй с 24 декабря

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Факультет психологии МГУ имени Ломоносова не может связаться с девятилетней студенткой Алисой Тепляковой и её законными представителями с 24 декабря.
В МГУ сообщили, что не могут связаться со студенткой Тепляковой или её семьёй с 24 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба факультета.

«С 24 декабря 2021 года по настоящее время все на сдаче зачётов и экзаменов. На данный момент факультетом психологии выясняются причины отсутствия Тепляковой Алисы Евгеньевны на экзаменах и зачётах», — заявили в университете.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова учтёт мнение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Асмолова, рекомендовавшего приостановить обучение в МГУ девятилетней студентки Алисы Тепляковой.

В конце декабря появилась информация, что отец Тепляковой напал на заведующего кафедрой

Позднее родители девочки рассказали RT о произошедшем в здании факультета психологии.

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