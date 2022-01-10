Беглов заявил о риске новой волны коронавируса из-за штамма «омикрон» в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» о риске новой волны коронавируса из-за штамма «омикрон» в городе.

«Мы с вами видим, что Европа сейчас переживает рекордный подъём эпидемии. «Омикрон» или другой штамм коронавируса могут принести новую волну инфекции в Петербург», — цитирует его РИА Новости.

В связи с этим Беглов отметил важность вакцинации от COVID-19. Прежде всего привиться надо больным хроническими заболеваниями и лицам старше 60 лет.

Ранее Беглов рассказал, что коллективный иммунитет в городе составляет более 80%.