Беглов заявил о риске новой волны коронавируса из-за штамма «омикрон» в Петербурге
- РИА Новости
«Мы с вами видим, что Европа сейчас переживает рекордный подъём эпидемии. «Омикрон» или другой штамм коронавируса могут принести новую волну инфекции в Петербург», — цитирует его РИА Новости.
В связи с этим Беглов отметил важность вакцинации от COVID-19. Прежде всего привиться надо больным хроническими заболеваниями и лицам старше 60 лет.
Ранее Беглов рассказал, что коллективный иммунитет в городе составляет более 80%.