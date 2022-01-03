Беглов: коллективный иммунитет в Петербурге составляет более 80%

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью РИА Новости рассказал, что коллективный иммунитет в городе составляет более 80%.

«Сейчас с учётом вакцинированных коллективный иммунитет в Петербурге составляет более 80%», — заявил Беглов.

По его мнению, данный показатель не является достаточным для противостояния новому штамму COVID-19 «омикрон».

«Но это позволило Петербургу пройти четвёртый пик увереннее, чем вторую волну в конце 2020-го», — подытожил губернатор, отметив, что в 2021 году никто не лежал в коридорах «красной зоны».

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».