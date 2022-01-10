Прокуратура подвела итоги борьбы с преступностью в Москве в 2021 году

Прокуратура Москвы подвела итоги борьбы с преступностью в столице в прошедшем году.

Как отмечает ведомство в своём Telegram-канале, в 2021 году в Москве совершено 143 259 преступлений, что на 2,1% меньше, чем в 2020 году.

Отмечается, что 50 677 (-4,6%) преступлений совершено в общественных местах, в том числе 29 511 (-3,9%) — на улицах.

По данным прокуратуры, в Москве в прошлом году было совершено 359 (-23,6%) разбойных нападений, 1784 (-23,7%) случаев грабежа, 41 156 (-4,6%) мошенничеств, 61 548 (+2,4%) краж, в том числе 460 (-34,1%) из квартир, 758 (-25,7%) — из автомобилей.

В декабре временно исполняющий обязанности начальника управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России полковник юстиции Иван Павлюк назвал самые распространённые виды преступлений в Москве в новогодние праздники.