В МВД назвали распространённые виды преступлений в Москве в праздники

Временно исполняющий обязанности начальника управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России полковник юстиции Иван Павлюк назвал самые распространённые виды преступлений в Москве в новогодние праздники.

В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что чаще всего в этот период происходят кражи. Например, с 1 по 15 января 2021 года в столице произошло 1520 краж, причём 442 их них — дистанционные.

Второе место занимает мошенничество. В первые недели нового года в Москве выявили 833 случая мошенничества, из них 506 были совершены удалённо.

В список самых частых преступлений также попали грабежи. Далее следуют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и разбойные нападения.

«Стоит заранее позаботиться об охране жилища и попросить соседей присмотреть за квартирой в отсутствие хозяев. Кроме того, обратите внимание на надёжность окон и дверных замков», — отметил Павлюк.

Он также призвал не использовать самодельные фейерверки, пиротехнику с истекшим сроком годности. Как добавил эксперт, особую опасность представляет и суррогатный алкоголь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил об эффективности системы видеонаблюдения «Безопасный регион».