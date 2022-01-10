Главную ель Петербурга могут оставить на Дворцовой площади до конца января

Директор Городского центра рекламы и праздничного оформления Санкт-Петербурга Андрей Чистяков заявил, что главная праздничная ель, служившая украшением города в Новый год, по контракту должна быть демонтирована 15 января. Однако горожане, как и в прошлом году, могут обратиться к губернатору с просьбой оставить её в центре города до конца января.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«По практике прошлого года срок размещения ёлки был продлён — это было распоряжение Александра Дмитриевича. Информации по этому году пока нет. Судя по отзывам, ёлка горожанам понравилась, положительных отзывов даже больше, чем в прошлом году», — отметил Чистяков.

Сообщается, что из ствола новогоднего дерева, как и в прошлом году, изготовят сувенирные часы, которые отправят в социальные учреждения города. Акция состоится весной, поскольку дерево прежде должно высохнуть.

Как ранее сообщало ФАН, Санкт-Петербург стал самым популярным городом среди китайских туристов. К такому выводу пришли аналитики Ассоциации туроператоров России.