Главную ель Петербурга могут оставить на Дворцовой площади до конца января
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«По практике прошлого года срок размещения ёлки был продлён — это было распоряжение Александра Дмитриевича. Информации по этому году пока нет. Судя по отзывам, ёлка горожанам понравилась, положительных отзывов даже больше, чем в прошлом году», — отметил Чистяков.
Сообщается, что из ствола новогоднего дерева, как и в прошлом году, изготовят сувенирные часы, которые отправят в социальные учреждения города. Акция состоится весной, поскольку дерево прежде должно высохнуть.
Как ранее сообщало ФАН, Санкт-Петербург стал самым популярным городом среди китайских туристов. К такому выводу пришли аналитики Ассоциации туроператоров России.