В новогодние праздники трафик по Крымскому мосту вырос на 6%

Примерно 109 тыс. автомобилей и автобусов проехало по мосту в Крым и обратно в период новогодних праздников, рост трафика по сравнению с прошлым годом составил 6%.

«Почти 109 тыс. автомобилистов воспользовались транспортным переходом через Керченский пролив в период с 30.12.2021 по 09.01.2022, что на 6 % превышает аналогичные показатели прошлого года», — говорится в сообщении пресс-службы Упрдор «Тамань».

Среднесуточная интенсивность движение по мосту в новогодние праздники составляла примерно 10 тыс. автомобилей.

30 декабря 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внёс в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по санкциям в отношении компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.