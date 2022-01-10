В новогодние праздники трафик по Крымскому мосту вырос на 6%
- РИА Новости
«Почти 109 тыс. автомобилистов воспользовались транспортным переходом через Керченский пролив в период с 30.12.2021 по 09.01.2022, что на 6 % превышает аналогичные показатели прошлого года», — говорится в сообщении пресс-службы Упрдор «Тамань».
Среднесуточная интенсивность движение по мосту в новогодние праздники составляла примерно 10 тыс. автомобилей.
30 декабря 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внёс в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по санкциям в отношении компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.