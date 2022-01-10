В Оренбургской области выявили первый случай инфицирования омикрон-штаммом
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«При активном лабораторном надзоре за циркуляцией возбудителя новой коронавирусной инфекции в Оренбургской области выявлен случай инфицирования генотипом «омикрон», — заявили в ведомстве.
Омикрон-штамм был выявлен у вернувшейся из Египта пациентки.
Отмечается, что с 4 января пациентка и её семья находятся в строгой изоляции в домашних условиях под наблюдением медиков.
В министерстве уточнили, что клинических проявлений у пациентки нет, так как она прошла полный курс вакцинации от коронавируса.
Ранее первая в Нижегородской области пациентка с «омикроном» выписалась из больницы.