В Оренбургской области выявили первый случай инфицирования омикрон-штаммом

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В Оренбургской области выявили первый в регионе случай инфицирования штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщил Минздрав региона.
В Оренбургской области выявили первый случай инфицирования омикрон-штаммом
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«При активном лабораторном надзоре за циркуляцией возбудителя новой коронавирусной инфекции в Оренбургской области выявлен случай инфицирования генотипом «омикрон», — заявили в ведомстве.

Омикрон-штамм был выявлен у вернувшейся из Египта пациентки.

Отмечается, что с 4 января пациентка и её семья находятся в строгой изоляции в домашних условиях под наблюдением медиков. 

В министерстве уточнили, что клинических проявлений у пациентки нет, так как она прошла полный курс вакцинации от коронавируса.

Ранее первая в Нижегородской области пациентка с «омикроном» выписалась из больницы.

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