Первая в Нижегородской области пациентка с «омикроном» выписалась из больницы
- РИА Новости
«После контрольных исследований и получения отрицательных результатов ПЦР-тестирования пациентка с полным выздоровлением была выписана из стационара», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава региона.
Отмечается, что ей не нужно проходить карантин.
Также сообщается, что все контактировавшие с пациенткой лица прошли ПЦР-тестирование с отрицательными результатами.
Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал о способности омикрон-штамма коронавируса объединяться с другими вариантами при одновременном нахождении в организме пациента.