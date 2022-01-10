Первая в Нижегородской области пациентка с «омикроном» выписалась из больницы

Первая пациентка со штаммом коронавируса «омикрон» в Нижегородской области выписана из больницы.

«После контрольных исследований и получения отрицательных результатов ПЦР-тестирования пациентка с полным выздоровлением была выписана из стационара», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава региона.

Отмечается, что ей не нужно проходить карантин.

Также сообщается, что все контактировавшие с пациенткой лица прошли ПЦР-тестирование с отрицательными результатами.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал о способности омикрон-штамма коронавируса объединяться с другими вариантами при одновременном нахождении в организме пациента.