ФАС одобрила ходатайство «Газпрома» о приобретении 50% Балтийского химического комплекса

Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство «Газпрома» о приобретении доли в размере 50% в уставном капитале Балтийского химического комплекса.

Об этом говорится в сообщении службы в её Telegram-канале.

«ФАС удовлетворила ходатайство ПАО «Газпром» о приобретении доли в размере 50% в уставном капитале ООО «Балтийский химический комплекс», — заявили в службе.

Как считают в ФАС, данная сделка не приведёт к ограничению конкуренции на рынке химической промышленности.

В конце декабря ФАС признала семь компаний виновными в картельном сговоре на рынке металлопроката.