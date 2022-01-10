ФАС одобрила ходатайство «Газпрома» о приобретении 50% Балтийского химического комплекса

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Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство «Газпрома» о приобретении доли в размере 50% в уставном капитале Балтийского химического комплекса.
ФАС одобрила ходатайство «Газпрома» о приобретении 50% Балтийского химического комплекса
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении службы в её Telegram-канале. 

«ФАС удовлетворила ходатайство ПАО «Газпром» о приобретении доли в размере 50% в уставном капитале ООО «Балтийский химический комплекс», — заявили в службе.

Как считают в ФАС, данная сделка не приведёт к ограничению конкуренции на рынке химической промышленности. 

В конце декабря ФАС признала семь компаний виновными в картельном сговоре на рынке металлопроката.

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