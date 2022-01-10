Суд арестовал владельца пансионата в Кузбассе, где четверо погибли при пожаре

Владелец частного пансионата для пожилых «Золотой век» в Кузбассе, где при пожаре погибли четыре человека, арестован до 8 марта.

РИА Новости

«В отношении индивидуального предпринимателя Бакуто Р.В. … судом избрана мера пресечения на 1 месяц 27 суток, до 8 марта», — цитирует РИА Новости Центральный районный суд Кемерова. Также до 8 марта арестована исполняющий обязанности заместителя владельца пансионата О.С. Ермоленко. Ранее в Кемеровской области следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели четырёх человек при пожаре в пансионате «Золотой век».