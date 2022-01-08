В Кузбассе возбудили дело после гибели четырёх человек при пожаре в пансионате

Короткая ссылка
В Кемеровской области следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели четырёх человек при пожаре в пансионате «Золотой век». Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.
В Кузбассе возбудили дело после гибели четырёх человек при пожаре в пансионате
  • РИА Новости

«В Кемеровской области по факту гибели людей на пожаре в частном пансионате возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По информации следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата.

Спасатели обнаружили тела трёх мужчин и одной женщины без признаков жизни.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.

Ранее стало известно, что в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области произошёл пожар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить