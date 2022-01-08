В Кузбассе возбудили дело после гибели четырёх человек при пожаре в пансионате

В Кемеровской области следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели четырёх человек при пожаре в пансионате «Золотой век». Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

РИА Новости