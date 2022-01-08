В Кузбассе возбудили дело после гибели четырёх человек при пожаре в пансионате
- РИА Новости
«В Кемеровской области по факту гибели людей на пожаре в частном пансионате возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
По информации следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата.
Спасатели обнаружили тела трёх мужчин и одной женщины без признаков жизни.
По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.
Ранее стало известно, что в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области произошёл пожар.