В пансионате в Кемеровской области произошёл пожар

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В пансионате «Золотой век» в Кемеровской области произошёл пожар. Об этом информирует МЧС России.
В пансионате в Кемеровской области произошёл пожар
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«В 23:02 (мск) поступило сообщение о пожаре в пансионате «Золотой век» по адресу: Кемеровская область — Кузбасс, Кемеровский МО, СНТ «Печатник», 11-я аллея. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что горели личные вещи на площади 10 кв. м. Было эвакуировано 48 человек. К сожалению, есть погибшие», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Для тушения возгорания привлекли 48 спасателей и 14 единиц техники.

Ранее стало известно, что в результате возгорания в жилом доме на западе Москвы пострадали три человека.

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