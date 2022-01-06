Три человека пострадали в результате пожара в жилом доме в Москве

Короткая ссылка
В результате возгорания в жилом доме на западе Москвы пострадали три человека.
Три человека пострадали в результате пожара в жилом доме в Москве
  • Legion-Media

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Всего пострадали три человека, всех передали медикам», — сказал собеседник агентства.

В МЧС Москвы добавили, что на месте пожара были спасены 24 человека, в том числе двое детей.

«Принятыми мерами в 18:46 открытое горение было ликвидировано, в 19:05 пожар был локализован на общей площади около 75 кв. м, и в 19:21 пожар был полностью ликвидирован», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате пожара в жилом доме в Приморье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить