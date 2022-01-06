Три человека пострадали в результате пожара в жилом доме в Москве

В результате возгорания в жилом доме на западе Москвы пострадали три человека.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Всего пострадали три человека, всех передали медикам», — сказал собеседник агентства.

В МЧС Москвы добавили, что на месте пожара были спасены 24 человека, в том числе двое детей.

«Принятыми мерами в 18:46 открытое горение было ликвидировано, в 19:05 пожар был локализован на общей площади около 75 кв. м, и в 19:21 пожар был полностью ликвидирован», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате пожара в жилом доме в Приморье.