Морская пехота ТОФ получила новое танковое подразделение

Короткая ссылка
Новое танковое подразделение появилось на базе приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ России.
Морская пехота ТОФ получила новое танковое подразделение
  • © Пресс-служба концерна «Уралвагонзавод»

Об этом пишет Nation News со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

«Новое танковое подразделение сформировано в соединении морской пехоты береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированном в Приморском крае. Оно получило на вооружение более 30 современных модернизированных танков Т-80БВ, которые значительно усилят ударные возможности приморского соединения морской пехоты ТОФ», — говорится в сообщении.

Боевая техника поступила в пункт дислокации, уточняет Inforeactor. Военнослужащие подразделения в скором времени приступят к отработке слаженных действий с соединением морской пехоты.

Ранее сообщалось, что подразделения морской пехоты Каспийской флотилии провели боевые манёвры на полигоне Аданак в Дагестане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить