Морская пехота ТОФ получила новое танковое подразделение

Новое танковое подразделение появилось на базе приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ России.

Об этом пишет Nation News со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

«Новое танковое подразделение сформировано в соединении морской пехоты береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированном в Приморском крае. Оно получило на вооружение более 30 современных модернизированных танков Т-80БВ, которые значительно усилят ударные возможности приморского соединения морской пехоты ТОФ», — говорится в сообщении.

Боевая техника поступила в пункт дислокации, уточняет Inforeactor. Военнослужащие подразделения в скором времени приступят к отработке слаженных действий с соединением морской пехоты.

Ранее сообщалось, что подразделения морской пехоты Каспийской флотилии провели боевые манёвры на полигоне Аданак в Дагестане.