Морпехи ЮВО провели боевые манёвры с бронетехникой в Дагестане
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Военнослужащие поразили мишени из орудий бронетранспортёров БТР-82А и БТР-70М. Огонь вели из автоматов, гранатомётов и ручных пулемётов.
Командиры выполнили задачи по управлению подразделениями, а водители-механики сдали нормативы по проходу бронетехники по пересечённой местности в условиях ограниченной видимости.
К манёврам привлекли более 1500 военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что спасатели Черноморского флота провели учения, задача которых заключалась в том, чтобы снять с мели аварийный корабль.