Морпехи ЮВО провели боевые манёвры с бронетехникой в Дагестане

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии приступили к боевым манёврам на полигоне Аданак в Дагестане.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Военнослужащие поразили мишени из орудий бронетранспортёров БТР-82А и БТР-70М. Огонь вели из автоматов, гранатомётов и ручных пулемётов.

Командиры выполнили задачи по управлению подразделениями, а водители-механики сдали нормативы по проходу бронетехники по пересечённой местности в условиях ограниченной видимости.

К манёврам привлекли более 1500 военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что спасатели Черноморского флота провели учения, задача которых заключалась в том, чтобы снять с мели аварийный корабль.