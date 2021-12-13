Морпехи ЮВО провели боевые манёвры с бронетехникой в Дагестане

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Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии приступили к боевым манёврам на полигоне Аданак в Дагестане.
Морпехи ЮВО провели боевые манёвры с бронетехникой в Дагестане
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Военнослужащие поразили мишени из орудий бронетранспортёров БТР-82А и БТР-70М. Огонь вели из автоматов, гранатомётов и ручных пулемётов.

Командиры выполнили задачи по управлению подразделениями, а водители-механики сдали нормативы по проходу бронетехники по пересечённой местности в условиях ограниченной видимости.

К манёврам привлекли более 1500 военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что спасатели Черноморского флота провели учения, задача которых заключалась в том, чтобы снять с мели аварийный корабль.

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