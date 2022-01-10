В Кремле рассказали о принятии в России мер безопасности на фоне ситуации в Казахстане

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Верховный главнокомандующий и спецслужбы на фоне событий, подобных ситуации в Казахстане, всегда принимают меры страховки от террористической угрозы.
В Кремле рассказали о принятии в России мер безопасности на фоне ситуации в Казахстане
  • РИА Новости

«Разумеется, и Верховный главнокомандующий, и специальные службы на фоне подобных событий всегда принимают меры, специальные меры, для того чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности направлены в Казахстан на ограниченный по времени период.

Также Путин заявил, что в Казахстане наблюдается агрессия международного терроризма.

По его словам, в беспорядках в Казахстане участвовали банды вооружённых людей, которые прошли подготовку в зарубежных центрах и «явно имеют опыт боевых действий в горячих точках».

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