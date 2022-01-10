Назван самый популярный контент библиотеки МЭШ

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В столичном Департаменте образования и науки рассказали, что самым популярным контентом библиотеки Московской электронной школы (МЭШ) в 2021 году стали учебники, сценарии уроков, занятия в видеоформате и самодиагностика.
Назван самый популярный контент библиотеки МЭШ
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Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Так, отмечается, что учащиеся городских общеобразовательных школ (215 тыс. раз) и их родители (31,5 тыс. раз) чаще всего обращались к электронному учебнику по геометрии за седьмой — девятый классы.

Среди педагогов наибольшей популярностью пользовался учебник «Звёздный английский» за пятый класс — около 115 тыс. просмотров в 2021 году.

Свыше 100 тыс. раз столичные учителя обратились к сценарию уроков по преподаванию баскетбола для школьников седьмых — восьмых классов.

Общее количество видеоуроков по всем предметам в библиотеке МЭШ превысило 11 тыс.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в декабре в Москве состоялся форум «Эффективное образование».

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