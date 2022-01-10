Самолёт выкатился за пределы ВПП в аэропорту Белгорода

Самолёт авиакомпании Red Wings выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Белгороде, никто не пострадал.

«Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал», — цитирует сообщение пресс-службы авиакомпании ТАСС.

Отмечается, что комиссия Росавиации выясняет причины произошедшего. К работе комиссии привлекли сотрудников авиакомпании.

По словам замгубернатора Белгородской области Владимира Базарова, пассажиров рейса Red Wings переправляют в здание аэропорта. Самолёт будет отбуксирован на рулёжную дорожку, после чего его перевезут на место стоянки.

Базаров рассказал также детали происшествия.

«Коэффициент сцепления в момент посадки и на данный момент соответствует необходимым требованиям», — отметил он, уточнив, что в деталях будет разбираться специальная комиссия.

1 декабря сообщалось, что самолёт авиакомпании UVT Aero рейса Казань — Челябинск при посадке в аэропорту прибытия выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.