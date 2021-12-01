Самолёт выкатился за пределы ВПП в аэропорту Челябинска
- РИА Новости
«В аэропорту Челябинска произошло выкатывание за край взлетно-посадочной полосы воздушного судна Bombardier. Примерно за 20-25 метров. Рейс Казань — Челябинск, авиакомпания UVT Aero, регулярный, было 22 пассажира, один несовершеннолетний, три члена экипажа», — приводит ТАСС сообщение прокуратуры.
Отмечается, что борт видимых повреждений не получил.
«Уральской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — отметили там.
24 ноября сообщалось, что самолёт Sukhoi Superjet выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска.