Самолёт Sukhoi Superjet выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

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Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100, летевший из Челябинска, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска.
Самолёт Sukhoi Superjet выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
  • Reuters

«Самолёт Sukhoi Superjet 100 осуществлял рейс Челябинск — Норильск. При посадке в аэропорту Норильска самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на расстояние приблизительно 30 м», — говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

На борту самолёта находились 81 пассажир и шесть членов экипажа.

Пострадавших нет.

В настоящее время проводится проверка инцидента.

В июне в аэропорту Симферополя пассажирский самолёт после посадки выкатился за пределы ВПП, никто не пострадал, но полоса была временно заблокирована.

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