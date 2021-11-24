Самолёт Sukhoi Superjet выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
- Reuters
«Самолёт Sukhoi Superjet 100 осуществлял рейс Челябинск — Норильск. При посадке в аэропорту Норильска самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на расстояние приблизительно 30 м», — говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.
На борту самолёта находились 81 пассажир и шесть членов экипажа.
Пострадавших нет.
В настоящее время проводится проверка инцидента.
В июне в аэропорту Симферополя пассажирский самолёт после посадки выкатился за пределы ВПП, никто не пострадал, но полоса была временно заблокирована.