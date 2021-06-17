В аэропорту Симферополя самолёт выкатился за ВПП

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В аэропорту Симферополя пассажирский самолёт после посадки выкатился за пределы ВПП, никто не пострадал, но полоса временно заблокирована.
В аэропорту Симферополя самолёт выкатился за ВПП
  • © РИА Новости / Александр Полегенько

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Boeing после посадки в аэропорту Симферополь в процессе руления частично выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на спланированную часть лётного поля», — сообщили в аэропорте.

Отмечается, что «взлётно-посадочная полоса аэропорта Симферополь находилась в нормативном состоянии, пригодном для совершения взлётов и посадок».

В пресс-службе добавили, что «для обеспечения безопасности полётов до освобождения взлётно-посадочной полосы рейсы в аэропорту Симферополь не принимаются и не отправляются».

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