Посол России в США Антонов заявил, что Казахстан оказался под ударом радикалов

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Посол России в Соединённых Штатов Анатолий Антонов сообщил, что тысячи джихадистов и мародёров приняли участие в беспорядках в Казахстане с целью подрыва конституционного строя республики.

«Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на Facebook-странице посольства России в США.

По его словам, тысячи радикалов, джихадистов и мародёров примяли оружие против мирных граждан, учиняли ущерб государственному и частному имуществу.

«Всё это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе», — подытожил дипломат.

Он также выразил уверенность в том, что компетентные ведомства Казахстана разберутся в данной ситуации.

Ранее Антонов заявил, что работа миротворцев ОДКБ в рамках устранения беспорядков в Казахстане показала их эффективность.

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