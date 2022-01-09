Черноморский флот провёл учения в Крыму по уничтожению вражеских беспилотников

Морская авиация и ПВО Черноморского флота провели учения в Крыму, в ходе которых проводилось отражение атаки беспилотных летательных аппаратов.

«Для проведения проверки и готовности дежурных сил противовоздушной обороны Крымского полуострова с экипажами морской авиации и ПВО Черноморского флота, а также с дивизионами зенитных ракетных систем С-400, расчетами ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» проведена тренировка по зонам ответственности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы флота.

Отмечается, что в ходе мероприятия были отработаны вопросы обнаружения и сопровождения летательных аппаратов, в том числе на сверхмалых высотах.

Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что в 2022 году российский военно-морской флот будет действовать во всех районах Мирового океана.