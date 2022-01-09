ТАСС: уголовные дела возбуждены после угроз взрыва посольств Армении и Белоруссии в Москве

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Сотрудники полиции возбудили уголовные дела после анонимных сообщений с угрозами взрыва посольств Армении и Белоруссии в Москве, которые поступили 8 января.
ТАСС: уголовные дела возбуждены после угроз взрыва посольств Армении и Белоруссии в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207 УК России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»)», — сообщил он.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

Накануне агентство сообщило, что неизвестные направили по электронной почте диппредставительствам Армении и Белоруссии в Москве сообщения с угрозами и требованием вывода войск с территории Казахстана.

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