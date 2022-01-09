Число жертв пожара в Костромской области увеличилось до пяти

Число жертв пожара в жилом частном доме в городе Шарья Костромской области возросло до пяти. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по области.

В ходе тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела пяти человек, в том числе двух детей в возрасте пяти и девяти лет.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — сообщает пресс-служба.

В настоящее время выполняются следственные действия, нацеленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось об одной жертве возгорания в Костромской области.