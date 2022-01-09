Число жертв пожара в Костромской области увеличилось до пяти
В ходе тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела пяти человек, в том числе двух детей в возрасте пяти и девяти лет.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — сообщает пресс-служба.
В настоящее время выполняются следственные действия, нацеленные на установление всех обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось об одной жертве возгорания в Костромской области.