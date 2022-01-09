В Костромской области в результате пожара в частном доме погиб один человек
«В ходе ликвидации пожара в горящем доме была обнаружена женщина. Передана медикам. Скончалась в машине скорой помощи», — передаёт ТАСС сообщение.
Возгорание произошло по адресу: ул. Белозеровская, дом 30.
Уточняется, что на момент пожара в доме находилось шесть человек — четверо взрослых и двое детей.
В настоящее время возгорание потушили.
Ранее в Кемеровской области следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели четырёх человек при пожаре в пансионате «Золотой век».