В Костромской области в результате пожара в частном доме погиб один человек

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В городе Шарья Костромской области при пожаре в жилом частном доме погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«В ходе ликвидации пожара в горящем доме была обнаружена женщина. Передана медикам. Скончалась в машине скорой помощи», — передаёт ТАСС сообщение.

Возгорание произошло по адресу: ул. Белозеровская, дом 30.

Уточняется, что на момент пожара в доме находилось шесть человек — четверо взрослых и двое детей.

В настоящее время возгорание потушили.

Ранее в Кемеровской области следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели четырёх человек при пожаре в пансионате «Золотой век». 

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