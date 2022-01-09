В МВД России сообщили об отсутствии необходимости паспортных отметок о браке и детях

В пресс-центре российского МВД заявили, что необходимость в обязательном порядке проставлять в паспорте гражданина России отметки о регистрации брака и детях отпала в связи с цифровым хранением информации.

«Отпала необходимость в обязательной простановке отметок в паспорте о регистрации брака и о детях», — цитирует ТАСС заявление пресс-центра.

Отмечается, что в нынешних условиях цифровой трансформации государственного управления базовые сведения о жителях накапливаются в информационных системах и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу.

В июле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому отметки о регистрации брака и о детях будут ставиться в российских паспортах по желанию.

Композитор, певец Аркадий Укупник прокомментировал сообщения об отмене обязательных штампов о браке и детях в паспорте.