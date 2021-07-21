Правительство разрешило не ставить в паспорт отметки о браке и детях
Согласно документу, обязательными являются отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учёта, а также об отношении к воинской обязанности.
«По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки о регистрации и расторжении брака... о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста)», — говорится в тексте.
Кроме того, необязательной стала информация о ранее выданных паспортах, о документах, удостоверяющих личность гражданина за пределами страны, о группе крови и резус-факторе, об идентификационном номере налогоплательщика.
В мае сообщалось, что кабмин упростит с июля 2022 года регистрацию по месту жительства и пребывания. Оформить её можно будет дистанционно — через сайт госуслуг.