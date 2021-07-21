Правительство разрешило не ставить в паспорт отметки о браке и детях

Отметки о регистрации брака и о детях будут ставиться в российских паспортах по желанию. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, обязательными являются отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учёта, а также об отношении к воинской обязанности.

«По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки о регистрации и расторжении брака... о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста)», — говорится в тексте.

Кроме того, необязательной стала информация о ранее выданных паспортах, о документах, удостоверяющих личность гражданина за пределами страны, о группе крови и резус-факторе, об идентификационном номере налогоплательщика.

В мае сообщалось, что кабмин упростит с июля 2022 года регистрацию по месту жительства и пребывания. Оформить её можно будет дистанционно — через сайт госуслуг.