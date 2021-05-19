Российский кабмин упростит оформление прописки и временной регистрации
- РИА Новости
Как сообщается на сайте кабмина, соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.
«Зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания станет проще благодаря переводу этих госуслуг в электронный формат... Так, для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг», — говорится в заявлении.
Отмечается, что после обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт.
«Оформить временную регистрацию можно будет полностью дистанционно», — также сообщается на сайте кабмина.
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