Адвокат рассказала об отличиях апартаментов от квартир

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Адвокат Дарья Морозова рассказала об отличиях апартаментов от квартир.
Адвокат рассказала об отличиях апартаментов от квартир
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Из-за особого статуса в таком помещении нельзя оформить постоянную регистрацию. Только временную. В результате человек приобретает не квартиру, а нечто среднее между жильём, офисом и гостиничным номером», — цитирует эксперта ФАН.

По словам Морозовой, могут отличаться и характеристики жилья. Например, застройщики не обязаны выполнять санитарно-противоэпидемиологические правила, поэтому в апартаментах могут быть проблемы с шумоизоляцией или освещением.

«Если вам необходима постоянная прописка, вариант с покупкой апартаментов лучше отложить до окончательного урегулирования правового статуса недвижимости», — рекомендует адвокат.

Вместе с тем Морозова отметила, что апартаменты — интересный продукт с точки зрения инвестиционной привлекательности.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости и руководитель службы контроля качества компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков в беседе с URA.RU оценил ситуацию на рынке аренды квартир.

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