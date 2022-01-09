Юрист Соловьёв сообщил россиянам о сохранении части дохода от взысканий банков с 2022 года

Короткая ссылка
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал агентству «Прайм», что тех, кто задолжал банкам и не может вовремя вернуть деньги, в 2022 году ждут некоторые послабления, которые позволят сохранить часть доходов от банковских взысканий.

По федеральному закону № 234-ФЗ, в соответствии с которым у россиян с 1 января 2022 года появится право на обращение к судебным приставам, в случае возбуждения исполнительного производства о наложении взыскания на их доходы, с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума.

«Соответствующая сумма будет считаться неприкосновенным минимальным размером дохода, необходимым для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении», — сказал юрист.

Таким образом, гражданин должен предоставить в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) заявление с приложением подтверждающих наличие ежемесячного дохода документов, а также сведения об источниках этого дохода.

«При наличии такого заявления, банк не сможет обратить взыскание на эту защищённую законом сумму», — пояснил Соловьёв.

А при наличии у должника иждивенцев, он сможет подать в суд заявление о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум.

Данное послабление не коснётся тех, кто задолжал алименты; должен возместить вред, причинённый здоровью или возмещает ущерб, причинённый преступлением.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля 2022 года внести в закон изменения, запрещающие списание соцвыплат и пособий россиян за долги

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить