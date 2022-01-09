Юрист Соловьёв сообщил россиянам о сохранении части дохода от взысканий банков с 2022 года

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал агентству «Прайм», что тех, кто задолжал банкам и не может вовремя вернуть деньги, в 2022 году ждут некоторые послабления, которые позволят сохранить часть доходов от банковских взысканий.

По федеральному закону № 234-ФЗ, в соответствии с которым у россиян с 1 января 2022 года появится право на обращение к судебным приставам, в случае возбуждения исполнительного производства о наложении взыскания на их доходы, с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума.

«Соответствующая сумма будет считаться неприкосновенным минимальным размером дохода, необходимым для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении», — сказал юрист.

Таким образом, гражданин должен предоставить в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) заявление с приложением подтверждающих наличие ежемесячного дохода документов, а также сведения об источниках этого дохода.

«При наличии такого заявления, банк не сможет обратить взыскание на эту защищённую законом сумму», — пояснил Соловьёв.

А при наличии у должника иждивенцев, он сможет подать в суд заявление о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум.

Данное послабление не коснётся тех, кто задолжал алименты; должен возместить вред, причинённый здоровью или возмещает ущерб, причинённый преступлением.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля 2022 года внести в закон изменения, запрещающие списание соцвыплат и пособий россиян за долги