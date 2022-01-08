Прокуратура начала проверки после смерти девяти человек в Тюмени из-за метилового спирта

Прокуратура Тюменской области начала проверки после смерти девяти человек из-за отравления метиловым спиртом в Тюмени.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил территориальным прокурорам провести проверки, направленные на выявление и пресечение незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и принять необходимые меры реагирования», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как ранее сообщил Следственный комитет, в Тюмени девять человек умерли из-за отравления метиловым спиртом. По данным СК, все они купили нелицензионный алкоголь с водочной этикеткой «Родники Сибири».

В городе задержаны четыре подозреваемых в сбыте суррогата. Возбуждено уголовное дело.