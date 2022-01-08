Прокуратура начала проверки после смерти девяти человек в Тюмени из-за метилового спирта

Короткая ссылка
Прокуратура Тюменской области начала проверки после смерти девяти человек из-за отравления метиловым спиртом в Тюмени.
Прокуратура начала проверки после смерти девяти человек в Тюмени из-за метилового спирта
  • РИА Новости

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил территориальным прокурорам провести проверки, направленные на выявление и пресечение незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и принять необходимые меры реагирования», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как ранее сообщил Следственный комитет, в Тюмени девять человек умерли из-за отравления метиловым спиртом. По данным СК, все они купили нелицензионный алкоголь с водочной этикеткой «Родники Сибири».

В городе задержаны четыре подозреваемых в сбыте суррогата. Возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить