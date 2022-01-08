Песков прокомментировал посещение Путиным рождественского богослужения

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о посещении российским лидером Владимиром Путиным рождественского богослужения в храме.
Песков прокомментировал посещение Путиным рождественского богослужения
  • AP

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Песков ответил на вопрос, почему российский лидер находился на богослужении без других прихожан.

Песков отметил, что вместе с Путиным на богослужении находились несколько священников.

«Причина (отсутствия других прихожан. — RT) одна — эпидемиологические предосторожности», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин присутствовал на рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории подмосковной резиденции в Ново-Огарёве.

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