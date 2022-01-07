Путин присутствует на рождественском богослужении в храме в Ново-Огарёво
Президент России Владимир Путин присутствует на рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории подмосковной резиденции в Ново-Огарёво.
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
RT организовал прямое включение из храма Христа Спасителя.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством.
Он пожелал мира и взаимопонимания в семьях, любви и благословения во всех делах и поступках.
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