Путин присутствует на рождественском богослужении в храме в Ново-Огарёво

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Президент России Владимир Путин присутствует на рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории подмосковной резиденции в Ново-Огарёво.
Путин присутствует на рождественском богослужении в храме в Ново-Огарёво
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

RT организовал прямое включение из храма Христа Спасителя.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством.

Он пожелал мира и взаимопонимания в семьях, любви и благословения во всех делах и поступках.

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