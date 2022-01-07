Путин присутствует на рождественском богослужении в храме в Ново-Огарёво

Президент России Владимир Путин присутствует на рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории подмосковной резиденции в Ново-Огарёво.

РИА Новости

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