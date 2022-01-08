Уголовное дело возбудили в Башкирии после отравления людей хлором в бассейне

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления парами хлора 11 человек, отдыхавших в банном комплексе в селе Ясная поляна Иглинского района Башкирии.
Уголовное дело возбудили в Башкирии после отравления людей хлором в бассейне
  • РИА Новости

«Иглинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту отравления людей парами хлора в банном комплексе», — говорится в сообщении регионального управления СК.

По данным ведомства, компания из 11 человек отдыхала в банном комплексе в селе Ясная поляна Иглинского района.

Ночью несколько отдыхающих почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь. Всех их доставили в больницу. Врачи диагностировали у них отравление парами хлора.

Ранее сообщалось, что в Башкирии 11 человек попали в больницу после того, как надышались парами хлора в одном из бассейнов.

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