Уголовное дело возбудили в Башкирии после отравления людей хлором в бассейне

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления парами хлора 11 человек, отдыхавших в банном комплексе в селе Ясная поляна Иглинского района Башкирии.

«Иглинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту отравления людей парами хлора в банном комплексе», — говорится в сообщении регионального управления СК.

По данным ведомства, компания из 11 человек отдыхала в банном комплексе в селе Ясная поляна Иглинского района.

Ночью несколько отдыхающих почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь. Всех их доставили в больницу. Врачи диагностировали у них отравление парами хлора.

Ранее сообщалось, что в Башкирии 11 человек попали в больницу после того, как надышались парами хлора в одном из бассейнов.