В России выявили 16 568 случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России были подтверждены 16 568 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 16 735 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 634 603 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 796 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 787 пациентов. Общее число летальных исходов — 315 400.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечился 9 666 161 пациент. За сутки выздоровели 20 449 человек, накануне — 22 035.

Ранее генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU высказал мнение, что «летальность омикрон-линии, судя по последним данным, действительно значительно ниже, чем у «дельты».