За сутки в России выявили 16 735 случаев инфицирования коронавирусом.

Накануне стало известно о 15 316 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 618 035 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 787 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 802 пациента. Общее число летальных исходов — 314 604.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 645 712 пациентов. За сутки выздоровели 22 035 человек, накануне — 22 949.

Ранее генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU высказал мнение, что «летальность омикрон-линии, судя по последним данным, действительно, значительно ниже, чем у «дельты».