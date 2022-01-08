В результате стрельбы под Курганом погиб полицейский

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В результате стрельбы под Курганом в деревне Мишкино один полицейский убит, ещё один получил ранения.
В результате стрельбы под Курганом погиб полицейский
  • РИА Новости

«Установлено, что местный житель в ночь на 8 января 2022 года из нарезного ружья произвёл выстрелы по полицейскому автомобилю УАЗ, который находился около отдела полиции. В результате чего один сотрудник полиции погиб на месте, ещё один получил ранения», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Курганской области.

Отмечается, что «при пресечении противоправных действий нападавшего и его задержании он получил телесное повреждение, от которого скончался».

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Кургане перед судом предстанет банда наркоторговцев.

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