В результате стрельбы под Курганом погиб полицейский

В результате стрельбы под Курганом в деревне Мишкино один полицейский убит, ещё один получил ранения.

«Установлено, что местный житель в ночь на 8 января 2022 года из нарезного ружья произвёл выстрелы по полицейскому автомобилю УАЗ, который находился около отдела полиции. В результате чего один сотрудник полиции погиб на месте, ещё один получил ранения», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Курганской области.

Отмечается, что «при пресечении противоправных действий нападавшего и его задержании он получил телесное повреждение, от которого скончался».

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Кургане перед судом предстанет банда наркоторговцев.