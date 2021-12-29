В Кургане перед судом предстанет банда наркоторговцев

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В Курганский городской суд направлено уголовное дело в отношении 13 человек, которых обвиняют в торговле наркотиками.
В Кургане перед судом предстанет банда наркоторговцев
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  • © Nikolay Gyngazov

Всего уголовное дело включает 45 эпизодов, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного УМВД России.

Как уточняется, в состав группы входили девять мужчин и четыре женщины из Курганской и Свердловской областей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В полиции отмечают, что каждый из участников организованной группы выполнял отведённую ему роль.

Как ранее передавал сайт progorod43, в Кировской области перед судом предстанет банда наркоторговцев.

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