В Кургане перед судом предстанет банда наркоторговцев

В Курганский городской суд направлено уголовное дело в отношении 13 человек, которых обвиняют в торговле наркотиками.

Всего уголовное дело включает 45 эпизодов, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного УМВД России.

Как уточняется, в состав группы входили девять мужчин и четыре женщины из Курганской и Свердловской областей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В полиции отмечают, что каждый из участников организованной группы выполнял отведённую ему роль.

Как ранее передавал сайт progorod43, в Кировской области перед судом предстанет банда наркоторговцев.