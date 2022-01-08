В Ивановской области идёт погрузка военных и техники для доставки в Казахстан

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В Ивановской области началась погрузка военнослужащих и техники ВДВ из состава миротворцев ОДКБ для доставки в Казахстан.

«На аэродроме в Ивановской области началась погрузка военнослужащих и техники ВДВ на военно-транспортные самолёты Ил-76, убывающие в Республику Казахстан», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны России.

Отмечается, что бортами военно-транспортной авиации планируется выполнить более 20 рейсов.

Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям республиканских правоохранительных органов и армейских подразделений.

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