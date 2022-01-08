В МВД России рассказали, что с 1 июля срок получения паспорта сократится до пяти дней
- РИА Новости
- © Максим Блинов
«С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены», — приводит сообщение ТАСС.
Сроки замены документа сохранятся при введении паспортов с электронным носителем, отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что МВД России будет аннулировать бумажный паспорт при получении электронного. Подробнее — в материале RT.