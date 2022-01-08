В МВД России рассказали, что с 1 июля срок получения паспорта сократится до пяти дней

С 1 июля срок оформления паспорта сократится до пяти дней независимо от места жительства и причин замены. Об этом рассказали в пресс-центре МВД России.

«С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены», — приводит сообщение ТАСС.

Сроки замены документа сохранятся при введении паспортов с электронным носителем, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что МВД России будет аннулировать бумажный паспорт при получении электронного. Подробнее — в материале RT.