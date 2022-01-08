Прокуратура Кемеровской области организовала проверку после пожара в пансионате

В Кемеровской области прокуратура организовала проверку по факту пожара в пансионате «Золотой век». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Сегодня в Кемеровском районе Кемеровской области в пансионате «Золотой век» для пожилых людей произошёл пожар, в результате которого есть погибшие. Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности», — приводит сообщение РИА Новости.

На место происшествия выехал областной прокурор Константин Майер.

Ранее стало известно, что в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области произошёл пожар.

По предварительной информации, в результате инцидента погибли четыре человека.