Прокуратура Кемеровской области организовала проверку после пожара в пансионате

Короткая ссылка
В Кемеровской области прокуратура организовала проверку по факту пожара в пансионате «Золотой век». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку после пожара в пансионате
  • РИА Новости

«Сегодня в Кемеровском районе Кемеровской области в пансионате «Золотой век» для пожилых людей произошёл пожар, в результате которого есть погибшие. Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности», — приводит сообщение РИА Новости.

На место происшествия выехал областной прокурор Константин Майер.

Ранее стало известно, что в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области произошёл пожар.

По предварительной информации, в результате инцидента погибли четыре человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить