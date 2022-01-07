В Новгородской области более 140 населённых пунктов остались без света из-за снегопада

В Новгородской области 140 населённых пунктов остаются без электричества в связи со снегопадом. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что в Маловишерском районе без света остаются 54 населённых пункта с численностью населения 767 человек.

Также без электричества остались ряд населённых пунктов в Любытинском, Окуловском, Крестецком, Пестовском, Демянском, Валдайском и Боровичском районах.

По данным правительства региона, работы по восстановлению электроэнергии в районах ведутся круглосуточно.

26 декабря сообщалось, что более 100 населённых пунктов в Башкирии остались без света из-за непогоды.