Более 100 населённых пунктов в Башкирии остались без света из-за непогоды

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В 107 населённых пунктах Башкирии нарушено электроснабжение из-за непогоды. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Более 100 населённых пунктов в Башкирии остались без света из-за непогоды
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«Нарушено электроснабжение на территории 16 муниципальных образований частично, в зоне отключения — 107 населённых пунктов с населением 27 694 человека, в том числе 3826 детей, 21 социально значимый объект», — говорится в сообщении службы.

Для восстановления электроснабжения задействовано 59 бригад.

Ранее сообщалось, что более 30 автомобилей застряли на трассе М5 «Урал» в Туймазинском районе Башкирии из-за сильного снегопада.

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