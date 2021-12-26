Более 100 населённых пунктов в Башкирии остались без света из-за непогоды

В 107 населённых пунктах Башкирии нарушено электроснабжение из-за непогоды. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«Нарушено электроснабжение на территории 16 муниципальных образований частично, в зоне отключения — 107 населённых пунктов с населением 27 694 человека, в том числе 3826 детей, 21 социально значимый объект», — говорится в сообщении службы.

Для восстановления электроснабжения задействовано 59 бригад.

Ранее сообщалось, что более 30 автомобилей застряли на трассе М5 «Урал» в Туймазинском районе Башкирии из-за сильного снегопада.