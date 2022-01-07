МЧС: за запуск фейерверков в неположенных местах может грозить штраф до 5 тысяч рублей

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Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России генерал-майор внутренней службы Ринат Еникеев заявил, что за запуск пиротехнических изделий в неположенных местах может грозить штраф до 5 тыс. рублей.
МЧС: за запуск фейерверков в неположенных местах может грозить штраф до 5 тысяч рублей
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«Если мы имеем дело с нарушением использования пиротехнической продукции, у нас гражданам (может быть назначен. — RT) до 1,5 тыс. рублей административный штраф, в условиях особого режима эта сумма может достигать 5 тыс. рублей», — цитирует его РИА Новости.

Еникеев добавил, что для должностных лиц предусмотрен штраф до 30 тыс. рублей, а для юридических — до 200 тыс. рублей.

Также он рассказал, что в случае, если из-за запуска пиротехнических изделий произошёл пожар, возможны более суровые меры, в том числе гражданская ответственность.

Ранее сообщалось, что в Московской области оборудовали более 320 площадок для запуска салюта.

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